Украинская авиация за сутки 13 раз ударила по оккупантам и военной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.
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Кроме этого, украинские защитники нанесли три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение этих суток наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БПЛА “Shahed” и 2 разведывательных дрона.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.
Дополнения
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 199 980, 3762 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.