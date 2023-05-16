Украинская авиация за сутки 13 раз ударила по оккупантам и военной технике

Деталь

Кроме этого, украинские защитники нанесли три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение этих суток наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БПЛА “Shahed” и 2 разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

Дополнения

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 199 980, 3762 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.