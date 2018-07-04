Українська атлетка з персональний рекордом стала призером турніру в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Українка Наталія Стребкова фінішувала другою з бігу на 3000 метрів з перешкодами на міжнародних змаганнях “Gyulai István Memorial”, що відбувся в Угорщині, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Спортсменка встановила особистий рекорд — 9:41,31 хв. Швидше пробігла лише Войншет Анса з Ефіопії (9:40,89 хв).
Натомість наш Андрій Проценко посів восьме місце зі стрибків у висоту (2,22 м).
Варто відзначити, що у секторі для метання молота глядачі побачили чергове протистояння поляків, у результаті якого було показано новий найкращий результат сезону. Войцех Новіцкі переміг з результатом 81,85 м, а Павел Файдек був другим (81,14 м).
Як повідомляв УНН, Стребкова приносила Україні медаль молодіжного чемпіонату Європи.