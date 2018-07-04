Украинский атлетка с персональный рекорд стала призером турнира в Венгрии

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинка Наталья Стребкова финишировала второй в беге на 3 тыс. метров с препятствиями на международных соревнованиях “Gyulai István Memorial”, который состоялся в Венгрии, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Спортсменка установила личный рекорд — 9:41,31 мин. Скорее пробежала только Войншет Ансал из Эфиопии (9: 40,89 мин).
Зато наш Андрей Проценко занял восьмое место по прыжкам в высоту (2,22 м).

Стоит отметить, что в секторе для метания молота зрители увидели очередное противостояние поляков, в результате которого было показано новый лучший результат сезона. Войцех Новицки победил с результатом 81,85 м, а Файдек был вторым (81,14 м).

Как сообщал УНН, Стребкова приносила Украине медаль молодежного чемпионата Европы.

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