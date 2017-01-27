Українська армія побудована за моделлю добровольчих батальйонів - О.Турчинов

О.Турчинов наголосив, що добровольці-герої дали можливість Україні виграти час на початку агресії Росії і створити справжню армію, бойову Нацгвардію, оборонний комплекс.

"Сьогодні за моделлю добровольчих батальйонів побудована українська армія, за моделлю добровольчих батальйонів побудована Національна гвардія. За цією моделлю ми будуємо нашу міць, за цією моделлю ми будуємо нашу країну", - наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що в зоні проведення антитерористичної операції служать близько 40 тис. добровольців.