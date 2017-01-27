Украинская армия построена по модели добровольческих батальонов - А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Украинские Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия построены по модели добровольческих батальонов. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов на презентации второго издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну", передает корреспондент УНН.
А.Турчинов отметил, что добровольцы-герои позволили Украине выиграть время в начале агрессии России и создать настоящую армию, боевую Нацгвардию, оборонный комплекс.
"Сегодня по модели добровольческих батальонов построена украинская армия, по модели добровольческих батальонов построена Национальная гвардия. По этой модели мы строим нашу мощь, по этой модели мы строим нашу страну", - подчеркнул он.
Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции служат около 40 тыс. добровольцев.