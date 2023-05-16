Україною шириться масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Україною шириться масштабна повітряна тривога, пише УНН.
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За даними мапи тривог, сирена пролунала майже в усіх областях України, крім Сумської, Харківської та Донецької. Актуальну карту повітряних тривог можна перглянути тут.
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У ніч на 8 травня противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".
Ворог застосував 35 ударних безпілотників, які атакували з північного напрямку - аеродрому Сеща Брянської області, було знищено усі 35 "Shahed-136/131".