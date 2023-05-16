По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Детали

По данным карты тревог, сирена прозвучала почти во всех областях Украины, кроме Сумской, Харьковской и Донецкой. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Дополнение

В ночь на 8 мая противник атаковал Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Враг применил 35 ударных беспилотников, которые атаковали с северного направления - аэродрома Сеща Брянской области, были уничтожены все 35 "Shahed-136/131".