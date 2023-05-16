По Украине распространяется масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. По Украине распространяется масштабная воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
По данным карты тревог, сирена прозвучала почти во всех областях Украины, кроме Сумской, Харьковской и Донецкой. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
Дополнение
В ночь на 8 мая противник атаковал Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".
Враг применил 35 ударных беспилотников, которые атаковали с северного направления - аэродрома Сеща Брянской области, были уничтожены все 35 "Shahed-136/131".