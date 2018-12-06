Українку внесли до числа топ-5 кращих жінок-арбітрів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала кращих арбітрів серед жінок за підсумками 2018 року, повідомляє УНН.
Місце серед найсильніших знайшлося і нашій Катерині Монзуль. Вона з 35 балами посіла 5-й рядок.
Беззаперечним лідером є німкеня Бібіана Штайнхаус — 138 балів. На другому місці опинилася чешка Яна Адамкова — 100, трійку кращих замкнула француженка Стефані Фраппарт (67).
Нагадаємо, що за підсумками 2016-го року Монзуль входила в топ-3 жіночих арбітрів.