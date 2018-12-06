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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Украинку внесли в число топ-5 лучших женщин-арбитров мира

Киев • УНН

 • 4469 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших арбитров среди женщин по итогам 2018 года, сообщает УНН.

Украинку внесли в число топ-5 лучших женщин-арбитров мира

Место среди сильнейших нашлось и нашей Екатерине Монзуль. Она с 35 баллами заняла 5-ю строчку.

Безоговорочным лидером является немка Бибиана Штайнхаус — 138 баллов. На втором месте оказалась чешка Яна Адамкова — 100, тройку лучших замкнула француженка Стефани Фраппарт (67).

Напомним, что по итогам 2016 года Монзуль входила в топ-3 женских арбитров.

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