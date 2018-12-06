Украинку внесли в число топ-5 лучших женщин-арбитров мира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших арбитров среди женщин по итогам 2018 года, сообщает УНН.
Место среди сильнейших нашлось и нашей Екатерине Монзуль. Она с 35 баллами заняла 5-ю строчку.
Безоговорочным лидером является немка Бибиана Штайнхаус — 138 баллов. На втором месте оказалась чешка Яна Адамкова — 100, тройку лучших замкнула француженка Стефани Фраппарт (67).
Напомним, что по итогам 2016 года Монзуль входила в топ-3 женских арбитров.