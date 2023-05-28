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Українку Костюк освистали за те, що вона відмовилася потиснути руку білорусці Соболенко після матчу Відкритого чемпіонату Франції

Українку Костюк освистали за те, що вона відмовилася потиснути руку білорусці Соболенко після матчу Відкритого чемпіонату Франції

Київ • УНН

 • 1104061 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Українку Марту Костюк освистали після того, як вона відмовилася потиснути руку Аріні Соболенко після поразки у першому колі Відкритого чемпіонату Франції від білоруски, інформує УНН.

Деталі

Костюк по завершенню матчу підійшла до сітки, потиснула руку судді, перш ніж взяла свої сумки та направилась до роздягальні. Цей крок викликав свист натовпу глядачів, тоді як Костюк пригрозила пальцем натовпу, йдучи з корту.

Соболенко сказала після матчу: «Це був дуже тяжкий матч, тяжкий в емоційному плані. Я не знала, чи було свистіння спрямоване проти мене, але дякую за вашу підтримку, це дійсно важливо».

«Я можу їх (українців) зрозуміти», - сказала Соболенко перед матчем, коли її запитали про відмову українських гравців тиснути руки російським та білоруським гравцям.

«Будуть люди, які мене люблять, будуть люди, які ненавидять мене. Якщо вона мене ненавидить, я нічого подібного до неї не відчуваю», - додала вона.

Доповнення

20-річна Марта Костюк, як відомо, відмовилась потиснути руку колишній першій ракетці світу Вікторії Азаренко на Відкритому чемпіонаті США минулого року.

Цього року розпочинається нова ера Відкритого чемпіонату Франції, де вперше з 2004 року Рафаель Надаль не вийде на знамениту червону глину. Травмований Надаль, 14-разовий чемпіон, не бере участі в турнірі 2023 року, де він програв лише три зі 115 матчів.

За його відсутності Новак Джокович, дворазовий переможець і людина, відповідальна за дві з трьох поразок Надаля на Ролан Гаррос, прагнутиме випередити іспанця.

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