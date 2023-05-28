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Украинку Костюк освистали за то, что она отказалась пожать руку белоруске Соболенко после матча Открытого чемпионата Франции

Киев • УНН

 • 1104055 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинку Марту Костюк освистали после того, как она отказалась пожать руку Арине Соболенко после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции от белоруски, информирует УНН.

Детали

Костюк по завершению матча подошла к сетке, пожала руку судье, прежде чем взяла свои сумки и направилась в раздевалку. Этот шаг вызвал свист толпы зрителей, тогда как Костюк пригрозила пальцем толпе, уходя с корта.

Соболенко сказала после матча: «Это был очень тяжёлый матч, тяжёлый в эмоциональном плане. Я не знала, был ли свист направлен против меня, но спасибо за вашу поддержку, это действительно важно».

«Я могу их (украинцев) понять», — сказала Соболенко перед матчем, когда ее спросили об отказе украинских игроков пожимать руки российским и белорусским игрокам.

«Будут люди, которые меня любят, будут люди, которые ненавидят меня. Если она меня ненавидит, я ничего подобного к ней не чувствую», — добавила она.

Дополнение

20-летняя Марта Костюк, как известно, отказалась пожать руку бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко на Открытом чемпионате США в прошлом году.

В этом году начинается новая эра Открытого чемпионата Франции, где впервые с 2004 года Рафаэль Надаль не выйдет на знаменитую красную глину. Травмированный Надаль, 14-кратный чемпион, не участвует в турнире 2023 года, где он проиграл только три из 115 матчей.

В его отсутствие Новак Джокович, двукратный победитель и человек, ответственный за два из трех поражений Надаля на Ролан Гаррос, будет стремиться опередить испанца.

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