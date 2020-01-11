Українки залишились без медалей у першій гонці з біатлону ЮОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні на лижно-біатлонному комплексі "Les Rousses" у Лозанні був розіграний перший комплект медалей в індивідуальній гонці у юніорів в рамках III зимових Юнацьких Олімпійських ігор, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Запорукою успіху в сьогоднішній гонці була точність на вогневих рубежах. Але з 97 спортсменок, які стартували, потрапити в усі 20 мішеней не вдалося нікому. 2 промахи - саме така найменша кількість помилок, які допускали спортсменки.
Невисока швидкість на дистанції і велика кількість промахів не дозволили поборотися українським юніоркам за місця в топ-20.
Кращою серед наших виявилася Анна Скрипко. Дівчина допустила 4 промахи, але лише 27 позиція у фінішному протоколі.
Тетяні Продан вдалося відстрілятися чисто тільки на першому вогневому рубежі. З наступних 15 пострілів - 6 пройшли повз. Ще одна представниця нашої збірної - Дар'я Скрябіна не змогла закрити по три мішені на другий і третій стрільбі. Остання спортсменка нашої збірної Вікторія Жуковська, як і Анна Скрипко, помилилася 4 рази, але через слабкий хід по дистанції в результаті виявилася лише на 53 місці.
Зазначимо, що олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні серед юніорок стала представниця російської збірної Олена Мохова з двома промахами. Другою, з аналогічною кількістю помилок, стала французька спортсменка Жанні Рішар, а третя - спортсменка з Білорусі Юлія Ковалевська, яка, незважаючи на три неточних постріли, змогла завоювати бронзову нагороду.