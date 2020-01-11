Украинский остались без медалей в первой гонке по биатлону ЮОИ 2020
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня на лыжно-биатлонном комплексе "Les Rousses" в Лозанне был разыгран первый комплект медалей в индивидуальной гонке у юниоров в рамках III зимних Юношеских Олимпийских игр, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Залогом успеха в сегодняшней гонке была точность на огневых рубежах. Но из 97 спортсменок, стартовавших попасть во все 20 мишеней не удалось никому. 2 промаха - именно такое наименьшее количество ошибок, которые допускали спортсменки.
Невысокая скорость на дистанции и большое количество промахов не позволили побороться украинским юниоркам за места в топ-20.
Лучшей среди наших оказалась Анна Скрипко. Девушка допустила 4 промаха, но заняла лишь 27 позицию в финишном протоколе.
Татьяне Продан удалось отстреляться чисто только на первом огневом рубеже. Из следующих 15 выстрелов - 6 прошли мимо. Еще одна представительница нашей сборной - Дарья Скрябина не смогла закрыть по три мишени на второй и третьей стрельбе. Последняя спортсменка нашей сборной Виктория Жуковская, как и Анна Скрипко, ошиблась 4 раза, но из-за слабого ход по дистанции в результате оказалась лишь на 53 месте.
Отметим, что олимпийской чемпионкой в этой дисциплине среди юниорок стала представительница российской сборной Елена Мохова с двумя промахами. Второй, с аналогичным количеством ошибок, стала французская спортсменка Жанне Ришар, а третья - спортсменка из Беларуси Юлия Ковалевская, которая, несмотря на три неточных выстрела, смогла завоевать бронзовую награду.