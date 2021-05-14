Українки вибороли ще дві медалі з артистичного плавання на ЧЄ з водних видів спорту

Деталі

“Жовто-блакитна” команда у складі: Марти Федіної, Анастасії Савчук, Влади і Марини Алексіївих, Катерини Резнік, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко, Єлизавети Яхно — у технічній програмі виборола срібні нагороди.

У змаганнях дуетів в технічній програмі Анастасія Савчук та Марта Федіна стали віцечемпіонками Європи.

Доповнення

В активі української збірної вже шість нагород на цьогорічному чемпіонаті Європи: три “золоті” та три срібні нагороди.