Українки вибороли ще дві медалі з артистичного плавання на ЧЄ з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В столиці Угорщини представниці артистичного плавання з України продовжили підкорювати п’єдестал пошани чемпіонату Європи з водних видів спорту, інформує УНН з посиланням на пресслужбу НОК України.
Деталі
“Жовто-блакитна” команда у складі: Марти Федіної, Анастасії Савчук, Влади і Марини Алексіївих, Катерини Резнік, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко, Єлизавети Яхно — у технічній програмі виборола срібні нагороди.
У змаганнях дуетів в технічній програмі Анастасія Савчук та Марта Федіна стали віцечемпіонками Європи.
Доповнення
В активі української збірної вже шість нагород на цьогорічному чемпіонаті Європи: три “золоті” та три срібні нагороди.