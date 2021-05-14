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Украинская завоевали еще две медали из артистической плавание на ЧЕ по водным видам спорта

Киев • УНН

 • 13514 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В столице Венгрии представительницы артистического плавание из Украины продолжили покорять пьедестал почета чемпионата Европы по водным видам спорта, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Украинская завоевали еще две медали из артистической плавание на ЧЕ по водным видам спорта

Детали

“Желто-голубая” команда в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Власти и Марины Алексиивих, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко, Елизаветы Яхно — в технической программе завоевала серебряные награды.

В соревнованиях дуэтов в технической программе Анастасия Савчук и Марта Федина стали вицечемпионкамы Европы.

Дополнение

В активе украинской сборной уже шесть наград на чемпионате Европы: три “золотые” и три серебряные награды.

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