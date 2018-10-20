Українки вибороли дві нагороди на Кубку світу з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Українська збірна здобула дві медалі у перший день змагань на Кубку світу з велотреку в Сен-Кантен-ан-Івелін (Франція). Про це інформує УНН із посиланням на НОК України.
Ганна Соловей зійшла на другу сходинку п’єдесталу у гонці за очками. Любов Басова і Олена Старікова вибороли “бронзу” в командному спринті.
Як повідомляв УНН, у рамках етапу Кубку світу в Чилі скарбничка збірної України поповнилася 7-ма медалями.