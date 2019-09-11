Українки тріумфували у складі переможців легкоатлетичного матчу Європа-США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Анна Рижикова, Ольга Ляхова і Марина Бех-Романчук стали переможницями легкоатлетичного матчу Європа – США у складі збірної континенту. Змагання 9-10 вересня відбувалися у Мінську (Білорусь). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФЛАУ.
Юлія Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту з новим молодіжним рекордом України (2,02 м). Ірина Геращенко була другою, за спробами обійшовши діючу чемпіонку світу росіянку Марію Ласіцкене. Обидві спортсменки подолали 1,98 м.
Анна Рижикова перемогла з бігу на 400 метрів з бар’єрами (55,32 с).
Марина Бех-Романчук була другою зі стрибків у довжину (6,73 м), а Ольга Ляхова – з бігу на 800 метрів (2.04,90 хв).
За підсумком матчу збірна Європи набрала 724,50 очок, а США – 601,50.