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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107986 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120132 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111727 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117877 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 150136 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149927 просмотра

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Украинки победили в составе победителей легкоатлетического матча Европа-США

Украинки победили в составе победителей легкоатлетического матча Европа-США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Анна Рыжикова, Ольга Ляхова и Марина Бех-Романчук стали победительницами легкоатлетического матча Европа - США в составе сборной континента. Соревнования 9-10 сентября проходили в Минске (Беларусь). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ФЛАУ.

Юлия Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту с новым молодежным рекордом Украины (2,02 м). Ирина Геращенко была второй, за попытками обойдя действующую чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене. Обе спортсменки преодолели 1,98 м.

Анна Рыжикова победила в беге на 400 метров с барьерами (55,32 с).

Марина Бех-Романчук был вторым по прыжкам в длину (6,73 м), а Ольга Ляхова - в беге на 800 метров (2.04,90 мин).

По итогам матча сборная Европы набрала 724,50 очков, а США - 601,50.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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