Украинки победили в составе победителей легкоатлетического матча Европа-США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Анна Рыжикова, Ольга Ляхова и Марина Бех-Романчук стали победительницами легкоатлетического матча Европа - США в составе сборной континента. Соревнования 9-10 сентября проходили в Минске (Беларусь). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ФЛАУ.
Юлия Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту с новым молодежным рекордом Украины (2,02 м). Ирина Геращенко была второй, за попытками обойдя действующую чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене. Обе спортсменки преодолели 1,98 м.
Анна Рыжикова победила в беге на 400 метров с барьерами (55,32 с).
Марина Бех-Романчук был вторым по прыжкам в длину (6,73 м), а Ольга Ляхова - в беге на 800 метров (2.04,90 мин).
По итогам матча сборная Европы набрала 724,50 очков, а США - 601,50.