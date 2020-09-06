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Українки тріумфували на гран-прі Туреччини з велоспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Національна збірна України з велоспорту на шосе на турецькому блоці перегонів Coppadocia Grand Prix у категорії 1,2 посіла перші дві позиції подіуму, повідомляє УНН із посиланням на управління спорту КОДА.

Українки тріумфували на гран-прі Туреччини з велоспорту

Українські велосипедистки Валерія Кононенко та Ольга Кулинич посіли два перших місця на турецькому блоці перегонів Coppadocia Grand Prix у категорії 1,2 з велоспорту на шосе. Українки залишили позаду росіянку Айґюль Ґареєву.

Крім того, до ТОП-10 також увійшла інша українка - Марина Іванюк (9 місце).

Додамо, що українки наразі перебувать на тренуваннях у високогір'ї Туреччини. 16 днів спортсменки одночасно братимуть участь у шести перегонах UCI. Виступи стануть підготовкою до чемпіонату світу-2020.

Як повідомлялося раніше в УНН, через перенесення Олімпіади у Токіо на рік - змінено дату проведення "Тур де Франс".

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