Українки тріумфували на гран-прі Туреччини з велоспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Національна збірна України з велоспорту на шосе на турецькому блоці перегонів Coppadocia Grand Prix у категорії 1,2 посіла перші дві позиції подіуму, повідомляє УНН із посиланням на управління спорту КОДА.
Українські велосипедистки Валерія Кононенко та Ольга Кулинич посіли два перших місця на турецькому блоці перегонів Coppadocia Grand Prix у категорії 1,2 з велоспорту на шосе. Українки залишили позаду росіянку Айґюль Ґареєву.
Крім того, до ТОП-10 також увійшла інша українка - Марина Іванюк (9 місце).
Додамо, що українки наразі перебувать на тренуваннях у високогір'ї Туреччини. 16 днів спортсменки одночасно братимуть участь у шести перегонах UCI. Виступи стануть підготовкою до чемпіонату світу-2020.
Як повідомлялося раніше в УНН, через перенесення Олімпіади у Токіо на рік - змінено дату проведення "Тур де Франс".