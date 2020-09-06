Украинки торжествовали на Гран-при Турции по велоспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Национальная сборная Украины по велоспорту на шоссе на турецком блоке гонки Coppadocia Grand Prix в категории 1,2 заняла первые две позиции подиума, сообщает УНН со ссылкой на управление спорта КОДА.
Украинские велосипедистки Валерия Кононенко и Ольга Кулинич заняли два первых места на турецком блоке гонки Coppadocia Grand Prix в категории 1,2 по велоспорту на шоссе. Украинки оставили позади россиянку Айґюль Ґарееву.
Кроме того, в ТОП-10 также вошла другая украинка - Марина Иванюк (9 место).
Добавим, что украинки пока находятся на тренировках в высокогорье Турции. 16 дней спортсменки одновременно будут принимать участие в шести гонках UCI. Выступления станут подготовкой к чемпионату мира-2020.
Как сообщалось ранее в УНН, из-за переноса Олимпиады в Токио на год - изменена дата проведения "Тур де Франс".