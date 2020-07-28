Пандемія: через перенесення Олімпіади у Токіо на рік - змінено дату проведення Тур де Франс

Спочатку “Тур де Франс” повинен був відбутися в період з 2 по 25 липня, але в зв’язку з проведенням олімпійських змагань з велоспорту на шосе (24, 25 і 28 липня) було прийнято рішення перенести терміни проведення велобагатоденки на більш ранні дати — з 26 червня по 18 липня.

Раніше організатори “Тур де Франс” планували перенести багатоденку на тиждень раніше, але свою незгоду з цим висловив оргкомітет датських етапів, оскільки запропоновані в першому варіанті терміни накладалися на дати проведення на території Копенгагена матчів перенесеного через пандемію коронавірусу чемпіонату Європи з футболу. Всього в Копенгагені заплановано три гри групового етапу (12, 17 і 21 червня), а також зустріч 1/8 фіналу (28 червня).

“Тур де Франс” проводиться з 1903 року і є однією з найпрестижніших веломногодневок поряд з “Джиро д’Італія” і “Вуельта”. Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року.