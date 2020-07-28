Пандемия: из-за переноса Олимпиады в Токио на год - изменена дата проведения Тур де Франс

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Киев  •  УНН

 • 13871 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об изменении сроков проведения престижной шоссейной многодневной гонки “Тур де Франс” в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба UCI, передает УНН.

Изначально “Тур де Франс” должен был состояться в период с 2 по 25 июля, но в связи с проведением олимпийских соревнований по велоспорту на шоссе (24, 25 и 28 июля) было принято решение перенести сроки проведения веломногодневки на более ранние даты — с 26 июня по 18 июля.

Ранее организаторы “Тур де Франс” планировали перенести многодневку на неделю ранее, но свое несогласие с этим выразил оргкомитет датских этапов, поскольку предложенные в первом варианте сроки накладывались на даты проведения на территории Копенгагена матчей перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы по футболу. Всего в Копенгагене запланировано три игры группового этапа (12, 17 и 21 июня), а также встреча 1/8 финала (28 июня).

“Тур де Франс” проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок наряду с “Джиро д’Италия” и “Вуэльтой”. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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