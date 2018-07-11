Українка з 19-річним стажем гри стала переможницею "Лото-Забава"

Ім’я переможниці — Ольга Коваленко. Сума її виграшу становить 100 тис. грн. У компанії “М.С.Л.” назвали жительку Кіровоградщини ветераном “Лото-Забава” — вона грає в лотерею майже 19 років, а у студії побувала вже 11 разів.

Ще одна українка з Херсону Наталія Полухіна виграла 150 тис. грн у літній акції “Твоя ідеальна відпустка”. Виграні гроші вона планує витратити на відпочинок у Греції.

Лотерея “Лото-Забава” є рекордсменом серед українських лотерей за кількістю щасливчиків, які виграли призи від 1 млн та більше. За весь час існування “Лото-Забава” їх нараховується вже 295, а за 2018 рік — шістнадцять. 8 липня 2018 року до студії “Лото-Забава” завітала новоспечена учасниця “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” — Ірина Здіорук з Умані, яка виграла свій заповітний 1 000 000 гривень 29 квітня 2018 року та стала ювілейною, десятою, мільйонеркою цього року.

Нагадаємо, що до “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” запрошуються переможці лотерей компанії “М.С.Л.”, які виграли призи від 1 мільйона та більше.