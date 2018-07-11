Украинка с 19-летним стажем игры стала победительницей "Лото-Забава"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48170 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105025 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126705 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134092 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170165 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153752 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141419 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182043 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украинка с 19-летним стажем игры стала победительницей "Лото-Забава"

Украинка с 19-летним стажем игры стала победительницей "Лото-Забава"

Киев  •  УНН

 • 11096 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В воскресенье, 8 июля, жительница пгт Устиновка, что в Кировоградской области, выиграла в конкурсе "Богатые и Знаменитые" государственной лотереи "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Имя победительницы - Ольга Коваленко. Сумма ее выигрыша составляет 100 тыс. грн. В компании "М.С.Л." назвали жительницу Кировоградской области ветераном "Лото-Забава" - она ​​играет в лотерею почти 19 лет, а в студии побывала уже 11 раз.

Еще одна украинка из Херсона Наталья Полухина выиграла 150 тыс. грн в летний акции "Твой идеальный отпуск". Выигранные деньги она планирует потратить на отдых в Греции.

Лотерея "Лото-Забава" является рекордсменом среди украинских лотерей по количеству счастливчиков, которые выиграли призы от 1 млн и более. За все время существования "Лото-Забава" их насчитывается уже 295, а за 2018 - шестнадцать. 8 июля 2018 года в студию "Лото-Забава" пришла новоиспеченная участница "Клуба миллионеров "М.С.Л." - Ирина Здиорук из Умани, которая выиграла свой заветный 1 млн гривен 29 апреля 2018 года и стала юбилейной, десятой, миллионершей этого года.

Напомним, что в "Клуб миллионеров "М.С.Л." приглашаются победители лотерей компании "М.С.Л.", которые выиграли призы от 1 миллиона и больше.

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