Украинка с 19-летним стажем игры стала победительницей "Лото-Забава"

Имя победительницы - Ольга Коваленко. Сумма ее выигрыша составляет 100 тыс. грн. В компании "М.С.Л." назвали жительницу Кировоградской области ветераном "Лото-Забава" - она ​​играет в лотерею почти 19 лет, а в студии побывала уже 11 раз.

Еще одна украинка из Херсона Наталья Полухина выиграла 150 тыс. грн в летний акции "Твой идеальный отпуск". Выигранные деньги она планирует потратить на отдых в Греции.

Лотерея "Лото-Забава" является рекордсменом среди украинских лотерей по количеству счастливчиков, которые выиграли призы от 1 млн и более. За все время существования "Лото-Забава" их насчитывается уже 295, а за 2018 - шестнадцать. 8 июля 2018 года в студию "Лото-Забава" пришла новоиспеченная участница "Клуба миллионеров "М.С.Л." - Ирина Здиорук из Умани, которая выиграла свой заветный 1 млн гривен 29 апреля 2018 года и стала юбилейной, десятой, миллионершей этого года.

Напомним, что в "Клуб миллионеров "М.С.Л." приглашаются победители лотерей компании "М.С.Л.", которые выиграли призы от 1 миллиона и больше.