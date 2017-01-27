Українка Ю.Джима здобула "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону

Фаворит перегонів Ю.Джима підтвердила свій статус, фінішувавши за 21:02,3 хвилини без промахів на вогневому рубежі. До п'єдесталу пошани також дісталися дві росіянки – Світлана Слєпцова ("срібло") і Ірина Старих ("бронза").

Інші українські біатлоністки потрапили до топ-30: Юлія Журавок на 21-й (0), а Яна Бондар на 24-тій позиції (3).

Нагадаємо, Ю.Джима є олімпійською чемпіонкою-2014 в естафеті.

Як повідомляв УНН, бронзову нагороду в індивідуальній гонці ЧЄ у Польщі здобула українка Анастасія Меркушина.