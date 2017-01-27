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Украинка Ю.Джима завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Украинка Ю.Джима завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Киев • УНН

 • 37827 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Польше, состоялся женский спринт, в котором одержала победу украинка Юлия Джима, сообщает корреспондент УНН.

Фаворит гонки Ю.Джима подтвердила свой статус, финишировав за 21:02,3 минуты без промахов на огневом рубеже. На пьедестал почета также попали две россиянки - Светлана Слепцова ("серебро") и Ирина Старых ("бронза").

Другие украинские биатлонистки попали в топ-30: Юлия Журавок на 21-й (0), а Яна Бондарь на 24-й позиции (3).

Напомним, Ю.Джима является олимпийской чемпионкой-2014 в эстафете.

Как сообщал УНН, бронзовую награду в индивидуальной гонке ЧЕ в Польше получила украинка Анастасия Меркушина.

Украинские Национальные Новости

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