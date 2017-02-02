Українка виграла турнір з найпрестижнішої зимової легкоатлетичної серії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Українка Олеся Повх перемогла з бігу на 60 метрів на другому етапі найпрестижнішої легкоатлетичної серії зимового сезону IAAF World Indoor Tour (1 лютого, Дюссельдорф, Німеччина), передає УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
“У фіналі О.Повх подолала дистанцію з найкращим результатом нинішнього сезону — 7,16 с. Свій попередній показник вона поліпшила на одну соту секунди,” — йдеться в повідомленні.
У секторі для потрійного стрибка змагалася Ольга Саладуха. Найкращою для неї стала заключна, шоста спроба. З результатом 13,87 м вона п’ята. Перемогла португалка Патрісія Мамона (14,11 м).
Наступний етап серії IAAF World Indoor Tour відбудеться 4 лютого у Карлсруе (Німеччина).