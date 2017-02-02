Украинка выиграла турнир с престижной зимней легкоатлетической серии

"В финале О.Повх преодолела дистанцию ​​с лучшим результатом нынешнего сезона - 7,16 с. Свой предыдущий показатель она улучшила на одну сотую секунды ", - говорится в сообщении.

В секторе для тройного прыжка соревновалась Ольга Саладуха. Лучшей для нее стала заключительная, шестая попытка. С результатом 13,87 м она пятая. Победила португалка Патрисия Мамона (14,11 м).

Следующий этап серии IAAF World Indoor Tour состоится 4 февраля в Карлсруэ (Германия).