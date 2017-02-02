Украинка выиграла турнир с престижной зимней легкоатлетической серии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинка Олеся Повх победила в беге на 60 метров на втором этапе престижной легкоатлетической серии зимнего сезона IAAF World Indoor Tour (1 февраля, Дюссельдорф, Германия), передает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
"В финале О.Повх преодолела дистанцию с лучшим результатом нынешнего сезона - 7,16 с. Свой предыдущий показатель она улучшила на одну сотую секунды ", - говорится в сообщении.
В секторе для тройного прыжка соревновалась Ольга Саладуха. Лучшей для нее стала заключительная, шестая попытка. С результатом 13,87 м она пятая. Победила португалка Патрисия Мамона (14,11 м).
Следующий этап серии IAAF World Indoor Tour состоится 4 февраля в Карлсруэ (Германия).