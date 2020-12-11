Українка виграла міжнародну стипендію для досліджень Антарктиди

“Раді повідомити, що в умовах значної конкуренції дослідниця відділу біології та екології НАНЦ к.б.н. (кандидатка біологічних наук — ред.) Євгенія Прекрасна стала однією з 4 стипендіаток у 2021 році”, - зазначили в НАНЦ.

Повідомляється, що стипендія забезпечить українці можливість проведення лабораторних досліджень антарктичних бактерій, відібраних на станції "Академік Вернадський", в Університеті Оул у Фінляндії.

“Метою проєкту є дослідження механізмів взаємодії бактерій з рослиною – щучником антарктичним (Deschampsia antarctica). Чому саме щучник, на відміну від більшості рослин, може виживати в сурових умовах Антарктиди? Існує припущення, що його "суперсилою" є саме симбіоз із деякими унікальними екстремофільними бактеріями. Щоб зрозуміти механізми взаємодії між рослиною та бактеріями буде застосовано транскриптомний аналіз, тобто аналіз того які гени щучника та бактерій працюють у взаємозв'язку, "вмикаючи" та "вимикаючи" одне одного”, - повідомили в науковому центрі.

Зазначимо, що вже другий рік поспіль науковиці відділу біології та екології НАНЦ отримують цю престижну стипендію.

Минулого року УНН повідомляв, що стипендіаткою СКАР стала Марія Павловська із проектом вивчення взаємодії бактерій та фітопланктону Південного океану під час весняних "цвітінь".