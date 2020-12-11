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Украинка выиграла международную стипендию для исследований Антарктиды

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Международную стипендию от научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR) в 2020 году получила кандидат биологических наук Евгения Прекрасна. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ), информирует УНН.

"Рады сообщить, что в условиях значительной конкуренции исследовательница отдела биологии и экологии НАНЦ к.б.н. (Кандидат биологических наук - ред.) Евгения Прекрасна стала одной из 4 стипендиаток в 2021 году", - отметили в НАНЦ.

Сообщается, что стипендия обеспечит украинке возможность проведения лабораторных исследований антарктических бактерий, отобранных на станции "Академик Вернадский", в Университете Оул в Финляндии.

"Целью проекта является исследование механизмов взаимодействия бактерий с растением - луговик антарктический (Deschampsia antarctica). Почему луговик, в отличие от большинства растений, может выживать в суровых условиях Антарктиды? Существует предположение, что его "суперсилой" является именно симбиоз с некоторыми уникальными экстремофильными бактериями. Чтобы понять механизмы взаимодействия между растением и бактериями будет применен транскриптомный анализ, то есть анализ того, какие гены щучника и бактерий работают во взаимосвязи, "включая" и "выключая" друг друга", - сообщили в научном центре.

Отметим, что уже второй год подряд женщины-ученые отдела биологии и экологии НАНЦ получают эту престижную стипендию.

В прошлом году УНН сообщал, что стипендиаткой СКАР стала Мария Павловская с проектом изучения взаимодействия бактерий и фитопланктона Южного океана во время весенних "цветений".

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