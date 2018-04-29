Українка виграла дві медалі на етапі Кубка світу з гімнастики в Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Українська гімнастка Влада Нікольченко виграла дві медалі на етапі Кубка світу в Баку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гімнастики України.
Нікольченко стала найкращою в булавах, отримавши 18.100 бала.
А у вправах зі стрічкою українка показала 3-й результат. Вона отримала 16.050 бала.
Як повідомляв УНН, українська художня гімнастка Влада Нікольченко виборола срібну медаль у фінальних змаганнях з булавами на етапі Кубка світу в італійському Пезаро.