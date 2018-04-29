Украинка выиграла две медали на этапе Кубка мира по гимнастике в Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинская гимнастка Влада Никольченко выиграла две медали на этапе Кубка мира в Баку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.
Никольченко стала лучшей в булавах, получив 18.100 балла.
А в упражнениях с лентой украинка показала 3-й результат. Она получила 16.050 балла.
Как сообщал УНН, украинская художественная гимнастка Власти Никольченко завоевала серебряную медаль в финальных соревнованиях с булавами на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро.