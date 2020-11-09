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Українка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з веслувального слалому

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українська спортсменка Вікторія Ус завоювала "бронзову" та "срібну" медалі на етапі Кубку світу з веслувального слалому, який проходить у французькому місті По, передає УНН із посиланням на Федерацію каное України.

Вікторія піднялася на третю сходинку у змаганнях у байдарці-одиночці, подолавши дистанцію за 111,92 секунди (без штрафних очок).

У каное-одиночці Ус виборола "срібло", подолавши дистанцію за 121,64 секунди. За кроці від п’єдесталу зупинилася інша українська веслувальниця – Вікторія Добротворська, яка показала результат 125,14 с.

Зауважимо, що Вікторія Ус виступала на Олімпійських іграх у Ріо-2016 (12-е місце), а у минулому році завоювала право виступати на Іграх-2020.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кабмін ухвалив стратегію розвитку фізкультури і спорту до 2028 року.

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