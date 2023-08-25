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Українка Валентина Арутюнова, яка тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби

Українка Валентина Арутюнова, яка тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби

Київ • УНН

 • 834434 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. 19-річна Валентина Арутюнова виборола золоту медаль Чемпіонату світу з греплінгу, що проходив у Варшаві 21-24 серпня. Українка стала найсильнішою спортсменкою U20 з греплінг-гі (змагання у кімоно) у ваговій категорії до 74 кг, передає УНН.

 

Вихованиця та водночас тренер бійцівського клубу SPARTABOX Валентина є однією з найбільш титулованих молодих українських борчинь. За останні чотири роки вона неодноразово ставала чемпіонкою України з греплінгу, панкратіону й бойового самбо, була чемпіонкою світу з панкратіону й боротьби самбо серед юніорів, стала другою на світовому чемпіонаті з боротьби самбо серед дорослих.

«Валентина — неймовірно талановита й віддана своїй справі дівчина. Кілька змагань щомісяця, щоденні тренування. Це дуже важкий графік, але вона продовжує йти до своєї мети. Щасливі, що завдяки нашій підтримці зростає ще одна зірка українського спорту», — кажуть у FAVBET Foundation.

Валентина Арутюнова тренується під керівництвом провідного тренера SPARTABOX та МСМК з самбо Сергія Бобиря. Підтримку тренуванням та виступам спортсменки надає FAVBET Foundation — благодійний фонд, який вже понад 3 роки сприяє розвитку дитячого та молодіжного спорту в Україні, підтримуючи юних українців через низку цільових ініціатив.

Фонд співпрацює з клубом SPARTABOX у межах програми «Favbet Kids», яка фінансує підготовку спортсменки, а також забезпечує безплатні місця в групах боксу та боротьби для дітей ВПО та військовослужбовців у Києві. Зараз команда проєкту працює над розширенням географії тренувань, щоб залучити до занять ще більше дітей, позбавлених можливості розвивати свої спортивні здібності через війну.

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