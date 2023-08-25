Украинка Валентина Арутюнова, которая тренируется при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе

Воспитанница и одновременно тренер бойцовского клуба SPARTABOX Валентина является одной из самых титулованных молодых украинских борцов. За последние четыре года она неоднократно становилась чемпионкой Украины по греплингу, панкратиону и боевому самбо, была чемпионкой мира по панкратиону и борьбе самбо среди юниоров, стала второй на мировом чемпионате по борьбе самбо среди взрослых.

«Валентина — невероятно талантливая и преданная своему делу девушка. Несколько соревнований ежемесячно, ежедневные тренировки. Это очень тяжелый график, но она продолжает идти к своей цели. Счастливы, что благодаря нашей поддержке растет еще одна звезда украинского спорта», — говорят в FAVBET Foundation.

Валентина Арутюнова тренируется под руководством ведущего тренера SPARTABOX и МСМК по самбо Сергея Бобыря. Поддержку тренировкам и выступлениям спортсменки оказывает FAVBET Foundation — благотворительный фонд, который уже более 3 лет способствует развитию детского и молодежного спорта в Украине, поддерживая юных украинцев через ряд целевых инициатив.

Фонд сотрудничает с клубом SPARTABOX в рамках программы «Favbet Kids», которая финансирует подготовку спортсменки, а также обеспечивает бесплатные места в группах бокса и борьбы для детей ВПЛ и военнослужащих в Киеве. Сейчас команда проекта работает над расширением географии тренировок, чтобы привлечь к занятиям еще больше детей, лишенных возможности развивать свои спортивные способности из-за войны.