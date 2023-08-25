Украинка Валентина Арутюнова, которая тренируется при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе

ukru
19:26 • 32508 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 89901 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103830 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104353 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 99015 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89374 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109094 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130990 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169044 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200279 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 21670 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51265 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 25985 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 20855 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 30750 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169044 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200279 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142442 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149025 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51265 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102923 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120019 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155747 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162657 просмотра
Актуальное
Украинка Валентина Арутюнова, которая тренируется при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе

Украинка Валентина Арутюнова, которая тренируется при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе

Киев • УНН

 • 834434 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. 19-летняя Валентина Арутюнова завоевала золотую медаль Чемпионата мира по греплингу, который проходил в Варшаве 21-24 августа. Украинка стала сильнейшей спортсменкой U20 по греплинг-ги (соревнования в кимоно) в весовой категории до 74 кг, передает УНН.

 

Воспитанница и одновременно тренер бойцовского клуба SPARTABOX Валентина является одной из самых титулованных молодых украинских борцов. За последние четыре года она неоднократно становилась чемпионкой Украины по греплингу, панкратиону и боевому самбо, была чемпионкой мира по панкратиону и борьбе самбо среди юниоров, стала второй на мировом чемпионате по борьбе самбо среди взрослых.

«Валентина — невероятно талантливая и преданная своему делу девушка. Несколько соревнований ежемесячно, ежедневные тренировки. Это очень тяжелый график, но она продолжает идти к своей цели. Счастливы, что благодаря нашей поддержке растет еще одна звезда украинского спорта», — говорят в FAVBET Foundation.

Валентина Арутюнова тренируется под руководством ведущего тренера SPARTABOX и МСМК по самбо Сергея Бобыря. Поддержку тренировкам и выступлениям спортсменки оказывает FAVBET Foundation — благотворительный фонд, который уже более 3 лет способствует развитию детского и молодежного спорта в Украине, поддерживая юных украинцев через ряд целевых инициатив.

Фонд сотрудничает с клубом SPARTABOX в рамках программы «Favbet Kids», которая финансирует подготовку спортсменки, а также обеспечивает бесплатные места в группах бокса и борьбы для детей ВПЛ и военнослужащих в Киеве. Сейчас команда проекта работает над расширением географии тренировок, чтобы привлечь к занятиям еще больше детей, лишенных возможности развивать свои спортивные способности из-за войны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы