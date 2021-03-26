Українка стане однією із перших арбітрів-жінок на матчах світової першості

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Українка Монзуль та француженка Стефані Фраппар вперше в історії судитимуть матчі чемпіонату світу серед чоловіків. Працюватимуть вони на поєдинках суперників збірної України у груповому раунді Євро-2020. 27 березня Фраппар проведе матч відбору ЧС-2022 Нідерланди — Латвія в Амстердамі, а 28-го числа Монзуль судитиме зустріч Австрія — Фарерські острови у Відні.

За останні два роки Фраппар провела цілу низку відповідальних матчів. У 2019 року вона відсудила фінал чемпіонату світу серед жінок між збірними США та Нідерландів. Фраппар накопичила цінний досвід в єврокубкових матчах і у французькій Лізі 1.

Монзуль, яка працювала у фіналі чемпіонату світу серед жінок 2015 року, проводить багато матчів у Прем'єр-лізі України й часто запрошується на єврокубкові турніри та змагання національних збірних, зазначає сайт ФІФА.

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"Хоча вони вже працювали на кількох важливих поєдинках у чоловічих змаганнях, уперше проводити кваліфікацію чемпіонату світу є особливою подією, і тут є чим пишатися. Фраппар і Монзуль дуже багато працювали останніми роками, і ці призначення є визнанням їхньої чудової роботи", — зазначив голова Комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

Нагадаємо

Українка Монзуль потрапила до трійки найкращих арбітрів десятиліття серед жінок.