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Украинка станет одной из первых арбитров-женщин на матчах мирового первенства

Украинка станет одной из первых арбитров-женщин на матчах мирового первенства

Киев  •  УНН

 • 11300 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинка Екатерина Монзуль станет одной из первых арбитров-женщин, которые будут работать на матчах мужской мирового первенства, сообщает УНН со ссылкой на ФИФА и УАФ.

Детали

Украинка Монзуль и француженка Стефани Фраппар впервые в истории будут судить матчи чемпионата мира среди мужчин. Работать они будут на поединках соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Голландия - Латвия в Амстердаме, а 28-го числа Монзуль будет судить встречу Австрия - Фарерские острова в Вене.

За последние два года Фраппар провела целый ряд ответственных матчей. В 2019 году году она отсудила финал чемпионата мира среди женщин между сборными США и Нидерландов. Фраппар накопила ценный опыт в еврокубковых матчах и во французской Лиге 1.

Монзуль, которая работала в финале чемпионата мира среди женщин 2015 года, проводит много матчей в Премьер-лиге Украины и часто приглашается на еврокубковые турниры и соревнования национальных сборных, отмечает сайт ФИФА.

Цитата

"Хотя они уже работали на нескольких важных поединках в мужских соревнованиях, впервые проводить квалификацию чемпионата мира является особенным событием, и здесь есть чем гордиться. Фраппар и Монзуль очень много работали в последние годы, и эти назначения является признанием их замечательной работы", - отметил председатель комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Напомним

Украинка Монзуль попала в тройку лучших арбитров десятилетия среди женщин.

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