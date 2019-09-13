Українка стала тимчасовим тренером другої ракетки світу з тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Колишня українська тенісистка Ольга Савчук стала тимчасовим тренером чеської тенісистки Кароліни Плішкової, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Плішкової.
Савчук отримала таку посаду на цьому тижні, де Плішкова стартувала на змаганнях в Чженчжоу (Китай).
У своєму стартовому матчі на змаганнях категорії "Premier" чешка зустрічалася зі словенкою Полоною Херцог. Їх матч був перерваний через погодні умови за рахунку 6:3, 2:5.
Примітно, що на даному турнірі також виступить і українка Еліна Світоліна.
Зауважимо, що Плішкова є другою ракеткою світу і цього сезону виграла три турніри (Істбурн, Рим і Брісбен).
Додамо також, 31-річна Савчук завершила професійну кар'єру в минулому році. Її найкращим результатом в одиночному рейтингу WTA є 79-й рядок, в парному - 33-й.