Украинка стала временным тренером второй ракетки мира по теннису
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук стала временным тренером чешской теннисистки Плишкова, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Плишкова.
Савчук получила такую должность на этой неделе, где Плишкова стартовала на соревнованиях в Чжэнчжоу (Китай).
В своем стартовом матче на соревнованиях категории "Premier" чешка встречалась со словенкой Полоной Херцог. Их матч был прерван из-за погодных условий при счете 6: 3, 2: 5.
Примечательно, что на данном турнире также выступит и украинка Элина Свитолина.
Заметим, что Плишкова является второй ракеткой мира и в этом сезоне выиграла три турнира (Истбурн, Рим и Брисбен).
Добавим также, 31-летняя Савчук завершила профессиональную карьеру в прошлом году. Ее лучшим результатом в одиночном рейтинге WTA является 79-ю строчку, в парном - 33-й.