Українка стала директоркою одного з провідних театрів Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Українська диригентка Оксана Линів стала першим музичним директором італійського державного Teatro Comunale Bologna. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, пише УНН.
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За її словами, муніципальний театр Болоньї свого часу відкривався в 1763 прем'єрою опери Віллібальда Глюка в присутності композитора. В різні століття тут поставили світові прем'єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді, а Вагнер не тільки справив фурор італійськими першовиконаннями своїх творів, а ще при житті став почесним громадянином міста. На сцені цього театру в 1901 році дебютував Енріко Карузо, а одним з відомих диригентів був легендарний Артуро Тосканіні.
За останніх 50 років в списку музичних керівників театру значаться такі всесвітньо відомі імена, як Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Ґатті.
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