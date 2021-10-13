Украинка стала директором одного из ведущих театров Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинский диригентка Оксана Линево стала первым музыкальным директором итальянского государственного Teatro Comunale Bologna. Об этом она написала на своей фейсбук-странице, пишет УНН.
Детали
По ее словам, муниципальный театр Болоньи свое время открывался в 1763 премьерой оперы Виллибальда Глюка в присутствии композитора. В разные века здесь поставили мировые премьеры своих произведений Россини, Беллини, Доницетти, Верди, а Вагнер не только произвел фурор итальянскими першовиконаннямы своих произведений, а еще при жизни стал почетным гражданином города. На сцене этого театра в 1901 году дебютировал Энрико Карузо, а одним из известных дирижеров был легендарный Тосканини.
За последние 50 лет в списке музыкальных руководителей театра значатся такие всемирно известные имена, как Серджио Челибидаке, Рикардо Шайи, Даниэль ГАТТ.
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