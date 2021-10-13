Украинка стала директором одного из ведущих театров Италии

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112302 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 124491 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109280 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108125 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136641 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121384 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160909 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинка стала директором одного из ведущих театров Италии

Украинка стала директором одного из ведущих театров Италии

Киев  •  УНН

 • 19178 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинский диригентка Оксана Линево стала первым музыкальным директором итальянского государственного Teatro Comunale Bologna. Об этом она написала на своей фейсбук-странице, пишет УНН.

Детали

По ее словам, муниципальный театр Болоньи свое время открывался в 1763 премьерой оперы Виллибальда Глюка в присутствии композитора. В разные века здесь поставили мировые премьеры своих произведений Россини, Беллини, Доницетти, Верди, а Вагнер не только произвел фурор итальянскими першовиконаннямы своих произведений, а еще при жизни стал почетным гражданином города. На сцене этого театра в 1901 году дебютировал Энрико Карузо, а одним из известных дирижеров был легендарный Тосканини.

За последние 50 лет в списке музыкальных руководителей театра значатся такие всемирно известные имена, как Серджио Челибидаке, Рикардо Шайи, Даниэль ГАТТ.

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