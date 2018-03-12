Українка Шишкова виборола другу медаль на Паралімпіаді у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На дистанції 15 км відбулася жіноча лижна індивідуальна гонка (вільний стиль) 12-х зимових Паралімпійських ігор серед спортсменок із вадами зору, передає УНН.
Кращий результат серед українок продемонструвала 26-річна харків’янка Оксана Шишкова, яка до останнього боролася за “золото” із білорускою Світланою Саханенкою, зуміла відіграти більшу частину програшу наприкінці дистанції, але в підсумку посіла другий рядок +8,2 с — срібна медаль. Бронзова нагорода в активі нейтральної параолімпійської лижниці Міхайліни Лисової +3:17,5 хв.
Ще одна представниця України Ольга Прилуцька фінішувала 6-ю із +5:28,8 хвилинами відставання.
Зауважимо, що у 2014 році на ХІ зимових Паралімпійських іграх у Сочі (Росія) національна паралімпійська “жовто-блакитна” збірна команда здобула 25 медалей (5 — “золотих”, 9 “срібних” та 11 “бронзових”).
Як повідомляв УНН, Шишкова виборювала срібну нагороду стартового дня у біатлоні.