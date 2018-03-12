Украинка Шишкова выборола вторую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхан
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На дистанции 15 км состоялась женская лыжная индивидуальная гонка (свободный стиль) 12-х зимних Паралимпийских игр среди спортсменок с нарушениями зрения, передает УНН.
Лучший результат среди украинок показала 26-летняя харьковчанка Оксана Шишкова, которая до последнего боролась за “золото” с белоруской Светланой Саханенко, сумела отыграть большую часть проигрыша в конце дистанции, но в итоге заняла вторую строчку +8,2 с — серебряная медаль. Бронзовая награда в активе нейтральной паралимпийской лыжницы Михайлины Лысовой +3:17,5 мин.
Еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая финишировала 6-й с +5:28,8 минутами отставания.
Заметим, что в 2014 году на XI зимних Паралимпийских играх в Сочи (Россия) национальная паралимпийская “желто-голубая” сборная команда получила 25 медалей (5 — “золотых”, 9 “серебряных” и 11 “бронзовых”).
Как сообщал УНН, Шишкова боролась серебряную награду стартового дня в биатлоне.