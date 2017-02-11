Українка О.Повх здобула чергову перемогу на легкоатлетичних змаганнях у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Уродженка України Олеся Повх у Берліні продовжила переможну серію зимового сезону-2017 на міжнародному легкоатлетичному турнірі “Indoor ISTAF”, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.
О.Повх у притаманному їй стилі захопила лідерство зі старту і не дала можливості опоненткам обігнати себе. У підсумку, перемога й новий найкращий результат сезону — 7,14 с.
Зауважимо, що у світовому топ-листі О.Повх з цим показником розмістилася на четвертому щаблі.
Як повідомляв УНН, у 2017 році О.Повх з результатом 7,16 с здобула перемогу на турнірі в Дюссельдорфі і з часом 7,2 с тріумфувала у Мондвіллі (Франція).