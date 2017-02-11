Украинка О.Повх одержала очередную победу на легкоатлетических соревнованиях в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Уроженка Украины Олеся Повх в Берлине продолжила победную серию зимнего сезона 2017 на международном легкоатлетическом турнире "Indoor ISTAF", сообщает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.
О.Повх в присущем ей стиле захватила лидерство со старта и не позволила оппоненткам обогнать себя. В итоге, победа и новый лучший результат сезона - 7,14 с.
Заметим, что в мировом топ-листе О.Повх с этим показателем разместилась на четвертой ступени.
Как сообщал УНН, в 2017 году О.Повх с результатом 7,16 с одержала победу на турнире в Дюссельдорфе и со временем 7,2 с торжествовала в Мондвилли (Франция).