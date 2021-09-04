Українка Монзуль отримала призначення на гру відбору на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На поєдинку відбору ЧС-2022 у групі J серед чоловічих збірних Румунії і Ліхтенштейну працюватиме суддівська бригада з України на чолі з Катериною Монзуль, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
На лініях Монзуль допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертий арбітр — Людмила Тельбух. Арбітр ВАА — Євген Арановський, асистент арбітра ВАА — Віктор Матяш.
Сама зустріч у Бухаресті відбудеться 5 вересня й розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Доповнення
Румунія із 6-ма очками йде четвертою у групі J, а Ліхтенштейн не має набраних балів.