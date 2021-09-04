Українка Монзуль отримала призначення на гру відбору на ЧС-2022

Деталі

На лініях Монзуль допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертий арбітр — Людмила Тельбух. Арбітр ВАА — Євген Арановський, асистент арбітра ВАА — Віктор Матяш.

Сама зустріч у Бухаресті відбудеться 5 вересня й розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Доповнення

Румунія із 6-ма очками йде четвертою у групі J, а Ліхтенштейн не має набраних балів.