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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 11154 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129961 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133599 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 195264 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 230321 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140761 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132578 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Украинка Монзуль получила назначение на игру отбора на ЧМ-2022

Украинка Монзуль получила назначение на игру отбора на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 20201 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На поединке отбора ЧМ-2022 в группе J среди мужских сборных Румынии и Лихтенштейна работать судейская бригада из Украины во главе с Екатериной Монзуль, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр — Людмила Тельбух. Арбитр ВАА — Евгений Арановский, ассистент арбитра ВАА — Виктор Матяш.

Сама встреча в Бухаресте состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дополнение

Румыния с 6-ю очками идет четвертой в группе J, а Лихтенштейн не набранных баллов.

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