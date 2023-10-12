Українка Магучіх серед номінанток на звання найкращої легкоатлетки 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оприлюднила список номінанток на звання найкращої спортсменки 2023 року. Серед одинадцяти претендентів - українська стрибунка у висоту Ярославу Магучіх. Про це повідомляє Міністерство молоді і спорту, пише УНН.
Деталі
Список номінантів на звання найкращої спортсменки 2023 року World Athletics оголосив на своєму сайті минулої доби. На звання найкращої у світі, окрім Магучіх, претендують:
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- Тігіст Ассефу (Ефіопія, марафон);
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- Фемке Бол (Нідерланди, біг на 400 м з бар'єрами);
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- Шеріка Джексон (Ямайка, біг на 100 м та 200 м);
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- Фаїт Кіп'єгон (Кенія, біг на 1500 м та 5000 м);
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- Харуку Кітагуті (Японія, метання списа);
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- Марію Перес (Іспанія, спортивна ходьба на 20 км та 35 км);
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- Гудаф Цегай (Ефіопія, біг на 5000 м);
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- Ша'Керрі Річардсон (США, біг на 100 м);
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- Юлімар Рохас (Венесуела, потрійний стрибок);
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- Вінфред Яві (Бахрейн, біг на 3000 м з бар'єрами).
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При визначенні переможниці будуть враховані голоси вболівальників у соціальних мережах.
Довідково
Ярослава Магучіх виступає у стрибках у висоту. 22-річна спортсменка з Дніпра є лідеркою світового сезону - у 2023-му вона стала чемпіонкою світу і перемогла у фіналі «Діамантової ліги».
Наразі Ярослава Магучіх у трійці претенденток на нагороду найкращої спортсменки року від European Athletics.
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