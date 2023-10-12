Украинка Магучих среди номинанток на звание лучшей легкоатлетки 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) обнародовала список номинанток на звание лучшей спортсменки 2023 года. Среди одиннадцати претендентов - украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, пишет УНН.
Детали
Список номинантов на звание лучшей спортсменки 2023 года World Athletics объявил на своем сайте за прошедшие сутки. На звание лучшей в мире, кроме Магучих, претендуют:
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- Тигист Ассефу (Эфиопия, марафон);
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- Фемке Бол (Нидерланды, бег на 400 м с барьерами);
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- Шерика Джексон (Ямайка, бег на 100 м и 200 м);
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- Фаит Кипьегон (Кения, бег на 1500 м и 5000 м);
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- Харуку Китагути (Япония, метание копья);
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- Марию Перес (Испания, спортивная ходьба на 20 км и 35 км);
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- Гудаф Цегай (Эфиопия, бег на 5000 м);
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- Ша'Керри Ричардсон (США, бег на 100 м);
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- Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок);
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- Винфред Яви (Бахрейн, бег на 3000 м с барьерами).
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При определении победительницы будут учтены голоса болельщиков в социальных сетях.
Справочно
Ярослава Магучих выступает в прыжках в высоту. 22-летняя спортсменка из Днепра является лидером мирового сезона - в 2023-м она стала чемпионкой мира и победила в финале «Бриллиантовой лиги».
Сейчас Ярослава Магучих в тройке претенденток на награду лучшей спортсменки года от European Athletics.
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