Українка М.Костюк вийшла у фінал юніорського Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українка Марта Костюк вийшла у фінал юніорських змагань відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів (Australian Open). Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
“Українка Марта Костюк пробилась у фінал юніорських змагань Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, перегравши у півфіналі росіянку Олену Рибакіну з результатом 2:0 (6:1;7:5)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Роджер Федерер став першим фіналістом чоловічого турніру AUS Open.